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هل قصّر عناصر الخدمة السرية في حراسة ترامب؟
16 يوليو 2024 14:25
دونالد ترامب
ترامب
اغتيال
الولايات المتحدة
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