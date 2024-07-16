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علوم الدار
الإمارات وإندونيسيا.. علاقات راسخة وشراكة مثمرة
16 يوليو 2024 20:01
إندونيسيا
الإمارات
محمد بن زايد
الشيخ زايد
الرئيس الإندونيسي
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