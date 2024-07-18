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اقتصاد
ماذا تعرف عن بطاقة الدفع الإماراتية "جيوَن"؟
18 يوليو 2024 18:10
بطاقات الدفع الإلكتروني
الدفع الرقمي
الدفع الإلكتروني
الإمارات
الدفع الذكي
بنوك الإمارات
أجهزة الصراف الآلي
مصرف الإمارات المركزي
البنية التحتية الرقمية
البنوك الإماراتية
لخدمات المصرفية
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