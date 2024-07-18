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أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية
18 يوليو 2024 21:08
أورسولا فون دير لاين
فون دير لاين
أروسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
الاتحاد الأوروبي
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