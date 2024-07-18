لماذا رحبت روسيا باختيار فانس نائباً لترامب؟

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الكرملين: لم نحصل على شيء من ترامب سوى استمرار الحوار
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المجر: تهديدات الاتحاد الأوروبي لن تثنينا عن مساعي السلام في أوكرانيا
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«الناتو» يعين مسؤولاً بريطانياً في منصب المبعوث الخاص لأوكرانيا
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رئيس الدولة: الإمارات وإندونيسيا تواصلان العمل لتعزيز التعاون في المجالات التنموية
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الإمارات تدعو لمواصلة نهج الشراكة والتعاون لخير المجتمعات
الإمارات: الإرادة السياسية تمكننا من تحقيق نظام دولي مستدام
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دونالد ترامب
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