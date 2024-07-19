الجمعة 19 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
يوم عهد الاتحاد
19 يوليو 2024 18:13
يوم عهد الاتحاد
الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
دستور الإمارات
الدستور الإماراتي
الشيخ زايد
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
يوم عهد الاتحاد
18 يوليو 2024
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات وإندونيسيا.. علاقات استراتيجية وشراكات واعدة
16 يوليو 2024
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات وإندونيسيا.. علاقات راسخة وشراكة مثمرة
16 يوليو 2024
علوم الدار
علوم الدار
أبناء زايد.. حماة الأرض
13 يوليو 2024
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تودع حمد بن سهيل الخييلي
24 مايو 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
رئيس الدولة: راية الإمارات خفاقة ووحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا
علوم الدار
محمد الحسيني: «يوم عهد الاتحاد» تاريخ مشرف وذكرى خالدة
علوم الدار
عبدالله بن طوق: «يوم عهد الاتحاد» مناسبة نجدد فيها اعتزازنا بالمسيرة
علوم الدار
عبدالرحمن العويس: «يوم عهد الاتحاد» يرسخ لحظة مفصلية لميلاد حلم الاتحاد
علوم الدار
رئيس الدولة: راية الإمارات خفاقة ووحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا
اليوم 02:04
علوم الدار
محمد الحسيني: «يوم عهد الاتحاد» تاريخ مشرف وذكرى خالدة
اليوم 02:03
علوم الدار
عبدالله بن طوق: «يوم عهد الاتحاد» مناسبة نجدد فيها اعتزازنا بالمسيرة
اليوم 02:03
علوم الدار
عبدالرحمن العويس: «يوم عهد الاتحاد» يرسخ لحظة مفصلية لميلاد حلم الاتحاد
اليوم 02:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©