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اقتصاد
عطل عالمي في الأمن السيبراني
19 يوليو 2024 18:20
مع بدء عودة أنظمة العمل في المطارات والمستشفيات والبنوك العالمية إلى طبيعتهاـ وإعلان "مايكروسوفت" إصلاح العطل التقني.. ماذا حدث بأنظمة الحوسبة والخوادم حول العالم؟
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