عطل عالمي في الأمن السيبراني

مع بدء عودة أنظمة العمل في المطارات والمستشفيات والبنوك العالمية إلى طبيعتهاـ وإعلان "مايكروسوفت" إصلاح العطل التقني.. ماذا حدث بأنظمة الحوسبة والخوادم حول العالم؟