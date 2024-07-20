السبت 20 يوليو 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
«الأونروا»: عائلات غزة فقدت كل شيء والأوضاع تتدهور يومياً
تدمير صاروخين و4 مسيّرات «حوثية».. وإصابة سفينة قبالة ساحل عدن
ترامب: أترشح لأكون رئيساً لكل الأميركيين
مقاتلات عراقية تقصف أوكاراً لـ«داعش» شمالي بغداد
رئيس أوكرانيا يبحث عن «دعم قوي» من ستارمر
«العدل الدولية»: احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني
إحباط هجوم إرهابي جنوبي روسيا
خبراء لـ«الاتحاد»: استراتيجية تونس لمكافحة الإرهاب تستهدف تحصين المجتمع
أفغانستان.. 145 ألف متضرر من الكوارث الطبيعية خلال 2024
الجيش الصومالي يضبط وقوداً مهرباً لـ«الشباب» الإرهابية
بلينكن: مفاوضات غزة تقترب من «خط النهاية»
قتيل و8 جرحى بانفجار مسيّرة مفخخة وسط تل أبيب
مسؤولون: «يوم عهد الاتحاد» يرسخ الوعي الوطني ويؤصل الهوية
«تنافسية الكوادر الإماراتية» يطلق أول دفعة من «نافس الدولي»
مواطنون: «يوم عهد الاتحاد» ذكرى خالدة يتوارثها الأبناء
نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشامسي في العين
راشد بن حميد النعيمي: «يوم عهد الاتحاد» يجسد أنبل قيم الوفاء
افتتاح مركز «إسكان أبوظبي» في منطقة الظفرة
سفير الإمارات في الصين: العلاقات الصينية الإماراتية وطيدة ووثيقة
أحمد بن حميد النعيمي: «يوم عهد الاتحاد» رمز ملهم
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
40 عاماً من العلاقات الإماراتية - الصينية
20 يوليو 2024 19:59
الإمارات
الصين
زايد بن سلطان
أبوظبي
دبي
بكين
هونج كونج
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
كيف واجهت الإمارات باحترافية الخلل التقني العالمي؟
اليوم 19:10
علوم الدار
علوم الدار
يوم عهد الاتحاد
19 يوليو 2024
علوم الدار
علوم الدار
يوم عهد الاتحاد
18 يوليو 2024
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات وإندونيسيا.. علاقات استراتيجية وشراكات واعدة
16 يوليو 2024
علوم الدار
علوم الدار
دبلوماسية الإمارات وإندونيسيا تلعب دوراً محورياً في تحقيق السلام العالمي
16 يوليو 2024
أخبار ذات صلة
الرياضة
مبخوت يحتفل بأول أهدافه بقميص النصر
اليوم 19:48
الرياضة
«فيكتوري 7» يطارد التتويج في «جائزة باليرمو»
اليوم 15:11
علوم الدار
الإمارات والصين تحتفيان بـ40 عاماً من العلاقات الدبلوماسية
اليوم 12:01
علوم الدار
سفير الإمارات في الصين: العلاقات الصينية الإماراتية وطيدة ووثيقة
اليوم 01:26
الرياضة
مبخوت يحتفل بأول أهدافه بقميص النصر
اليوم 19:48
الرياضة
«فيكتوري 7» يطارد التتويج في «جائزة باليرمو»
اليوم 15:11
علوم الدار
الإمارات والصين تحتفيان بـ40 عاماً من العلاقات الدبلوماسية
اليوم 12:01
علوم الدار
سفير الإمارات في الصين: العلاقات الصينية الإماراتية وطيدة ووثيقة
اليوم 01:26
شاهد أيضًا
علوم الدار
40 عاماً من العلاقات الإماراتية - الصينية
اليوم 19:59
علوم الدار
كيف واجهت الإمارات باحترافية الخلل التقني العالمي؟
اليوم 19:10
الأخبار العالمية
ما هي أسباب العطل التقني العالمي؟
19 يوليو 2024
اقتصاد
عطل عالمي في الأمن السيبراني
19 يوليو 2024
علوم الدار
يوم عهد الاتحاد
19 يوليو 2024
الأخبار العالمية
لماذا رحبت روسيا باختيار فانس نائباً لترامب؟
18 يوليو 2024
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©