السبت 20 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد
اقتصاد الإمارات والصين.. شراكة الصقر والتنين
20 يوليو 2024 21:41
بكين
الصين
الإمارات
التجارة
الطيران
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
40 عاماً من العلاقات الإماراتية - الصينية
اليوم 19:59
اقتصاد
اقتصاد
ماذا تعرف عن بطاقة الدفع الإماراتية "جيوَن"؟
18 يوليو 2024
اقتصاد
اقتصاد
الإمارات ضيف شرف في معرض "إنوبروم" الصناعي
9 يوليو 2024
اقتصاد
اقتصاد
كيف تنجز إجراءات السفر بسهولة في الصيف؟
5 يوليو 2024
اقتصاد
اقتصاد
الإمارات تتألق عالمياً بقطاع الطيران
3 ابريل 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
الإمارات والصين تحتفيان بـ40 عاماً من العلاقات الدبلوماسية
علوم الدار
سفير الإمارات في الصين: العلاقات الصينية الإماراتية وطيدة ووثيقة
علوم الدار
مسؤولة صينية: الإمارات شريك استراتيجي مهم
علوم الدار
افتتاح السوق الإماراتي في «تشينغداو»
علوم الدار
الإمارات والصين تحتفيان بـ40 عاماً من العلاقات الدبلوماسية
اليوم 12:01
علوم الدار
سفير الإمارات في الصين: العلاقات الصينية الإماراتية وطيدة ووثيقة
اليوم 01:26
علوم الدار
مسؤولة صينية: الإمارات شريك استراتيجي مهم
اليوم 01:26
علوم الدار
افتتاح السوق الإماراتي في «تشينغداو»
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©