الإثنين 22 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
بايدن ينسحب من سباق البيت الأبيض
22 يوليو 2024 00:11
جو بايدن
البيت الأبيض
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الانتخابات الأميركية
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لماذا رحبت روسيا باختيار فانس نائباً لترامب؟
18 يوليو 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هل ينسحب بايدن من السباق الرئاسي لعام 2024؟
18 يوليو 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هل قصّر عناصر الخدمة السرية في حراسة ترامب؟
16 يوليو 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من هو منفذ محاولة اغتيال ترامب؟
14 يوليو 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
تفاصيل محاولة اغتيال ترامب
14 يوليو 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
ترامب: أترشح لأكون رئيساً لكل الأميركيين
الأخبار العالمية
بايدن يؤكد استعداده لمناظرة ترامب مجدداً
الأخبار العالمية
ترامب مرشحاً رسمياً للرئاسة وفانس نائباً للرئيس
الأخبار العالمية
الإمارات تدين حادثة إطلاق النار على دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: أترشح لأكون رئيساً لكل الأميركيين
20 يوليو 2024
الأخبار العالمية
بايدن يؤكد استعداده لمناظرة ترامب مجدداً
16 يوليو 2024
الأخبار العالمية
ترامب مرشحاً رسمياً للرئاسة وفانس نائباً للرئيس
16 يوليو 2024
الأخبار العالمية
الإمارات تدين حادثة إطلاق النار على دونالد ترامب
15 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©