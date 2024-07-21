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الأخبار العالمية
هاريس تقترب من خوض الانتخابات الرئاسية الأميركية
22 يوليو 2024 02:36
كامالا هاريس
جو بايدن
دونالد ترامب
الولايات المتحدة
الانتخابات الأميركية
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بايدن ينسحب من سباق البيت الأبيض
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لماذا رحبت روسيا باختيار فانس نائباً لترامب؟
18 يوليو 2024
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الأخبار العالمية
هل ينسحب بايدن من السباق الرئاسي لعام 2024؟
18 يوليو 2024
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الأخبار العالمية
هل قصّر عناصر الخدمة السرية في حراسة ترامب؟
16 يوليو 2024
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21 يوليو 2024
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