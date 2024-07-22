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كيف استقبل قادة العالم خبر انسحاب بايدن من الانتخابات؟
22 يوليو 2024 21:18
جو بايدن
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الانتخابات الأميركية
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