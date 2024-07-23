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ماذا قالت هاريس عن ترامب؟
23 يوليو 2024 17:27
كامالا هاريس
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انتخابات الرئاسة الأميركية
دونالد ترامب
الحزب الديمقراطي
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