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هل تغيب هاريس عن خطاب نتنياهو بالكونغرس؟
23 يوليو 2024 23:20
بنيامين نتنياهو
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هل يترشح أوباما نائباً لـ هاريس؟
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ماذا قالت هاريس عن ترامب؟
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الأخبار العالمية
كيف استقبل قادة العالم خبر انسحاب بايدن من الانتخابات؟
22 يوليو 2024
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الأخبار العالمية
لماذا يدعم الديمقراطيون كامالا هاريس؟
22 يوليو 2024
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الأخبار العالمية
هاريس تقترب من خوض الانتخابات الرئاسية الأميركية
22 يوليو 2024
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