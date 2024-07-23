هل يترشح أوباما نائباً لـ هاريس؟

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«الأونروا»: 80% من مناطق غزة تحت أوامر الإخلاء
النيجر: مقتل 15 جندياً قرب الحدود مع بوركينا فاسو
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«الصحة العالمية» قلقة من إمكان تفشي الأوبئة في غزة
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«الاتحاد» تنشر مشاريع «الأجندة الوطنية».. الإمارات تعدّ شبابها المواطن ليكون نموذجاً عالمياً
«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تنفذ مبادرة «سلفة الزواج الميسَّر»
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