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عبدالله بن زايد يشكر ماسك على دعم المستشفى الميداني بغزة
24 يوليو 2024 16:54
عبدالله بن زايد
المستشفى الميداني الاماراتي
المستشفى الميداني الإماراتي
مستشفى الإمارات الميداني
المستشفى الميداني
الإمارات
إيلون ماسك
غزة
قطاع غزة
فلسطين
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