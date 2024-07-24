الأربعاء 24 يوليو 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الإمارات.. ريادة دبلوماسية في الأزمة الروسية الأوكرانية
بايدن يتعهد بإنهاء حرب غزة
الأمم المتحدة: اتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي في اليمن
هاريس تتصدر الترشيحات لخلافة بايدن في السباق الانتخابي
دراسة: 84.7% من مهاجري جنوب الصحراء دخلوا تونس دون تأشيرات
الفصائل الفلسطينية توقع «إعلان بكين» لإنهاء الانقسام
«الناتو» يعين مبعوثاً للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والساحل
«الدولية للهجرة»: اعتراض 872 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا
«الأونروا»: 80% من مناطق غزة تحت أوامر الإخلاء
النيجر: مقتل 15 جندياً قرب الحدود مع بوركينا فاسو
مقديشو تستعيد 7 صوماليين من سجون ليبيا
«الصحة العالمية» قلقة من إمكان تفشي الأوبئة في غزة
محمد بن راشد: مستمرون في تعزيز قدرات بيئتنا الداعمة للمواهب
«الاتحاد» تنشر مشاريع «الأجندة الوطنية».. الإمارات تعدّ شبابها المواطن ليكون نموذجاً عالمياً
«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تنفذ مبادرة «سلفة الزواج الميسَّر»
شرطة أبوظبي تعزز وعي الجمهور بتدابير السلامة لقضاء صيف آمن
سيف بن زايد: نثق بشبابنا لقيادة الغد
مهرجان الصداقة الإماراتي- الصيني يختتم فعالياته
الياه سات.. قصة نجاح إماراتية في أعماق القارة الأفريقية
عبدالله بن سالم القاسمي يترأس اجتماع «تنفيذي الشارقة»
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
تفاصيل "مبادرة سلفة الزواج الميسَّر"
24 يوليو 2024 21:53
أبوظبي
برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية
سلفة الزواج الميسّر
الدعم الاجتماعي
برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي
الأسرة الإماراتية
هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي
الإمارات
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
الياه سات.. قصة نجاح إماراتية في القارة الأفريقية
اليوم 17:09
علوم الدار
علوم الدار
40 عاماً من العلاقات الإماراتية - الصينية
20 يوليو 2024
علوم الدار
علوم الدار
كيف واجهت الإمارات باحترافية الخلل التقني العالمي؟
20 يوليو 2024
علوم الدار
علوم الدار
يوم عهد الاتحاد
19 يوليو 2024
علوم الدار
علوم الدار
يوم عهد الاتحاد
18 يوليو 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
رئيس الدولة يكرم المساهمين في دعم برامج ومبادرات هيئة المساهمات المجتمعية - معاً من الأفراد والمؤسسات
اليوم 16:25
علوم الدار
عملية «الفارس الشهم 3» تضع حجر الأساس لمشروع صيانة خطوط المياه المُتضررة في خان يونس
اليوم 15:43
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس الفلبين في ضحايا إعصار «كارينا»
اليوم 14:48
علوم الدار
«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تنفذ مبادرة «سلفة الزواج الميسَّر»
اليوم 01:03
علوم الدار
رئيس الدولة يكرم المساهمين في دعم برامج ومبادرات هيئة المساهمات المجتمعية - معاً من الأفراد والمؤسسات
اليوم 16:25
علوم الدار
عملية «الفارس الشهم 3» تضع حجر الأساس لمشروع صيانة خطوط المياه المُتضررة في خان يونس
اليوم 15:43
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس الفلبين في ضحايا إعصار «كارينا»
اليوم 14:48
علوم الدار
«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تنفذ مبادرة «سلفة الزواج الميسَّر»
اليوم 01:03
شاهد أيضًا
اقتصاد
حقل "نصر البحري" يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياته التشغيلية
اليوم 22:38
علوم الدار
تفاصيل "مبادرة سلفة الزواج الميسَّر"
اليوم 21:53
علوم الدار
الياه سات.. قصة نجاح إماراتية في القارة الأفريقية
اليوم 17:09
الأخبار العالمية
لماذا استقالت مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركي من منصبها؟
اليوم 16:59
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد يشكر ماسك على دعم المستشفى الميداني بغزة
اليوم 16:54
الأخبار العالمية
هل يترشح أوباما نائباً لـ هاريس؟
23 يوليو 2024
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©