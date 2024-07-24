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حقل "نصر البحري" يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياته التشغيلية
24 يوليو 2024 22:38
الذكاء الاصطناعي
أدنوك
أبوظبي
أدنوك البحرية
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