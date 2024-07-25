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الأخبار العالمية
هاريس تقدم خططاً لمواجهة ترامب
25 يوليو 2024 18:20
كامالا هاريس
سباق الرئاسة الأميركية
الانتخابات الأميركية
انتخابات الرئاسة الأميركية
دونالد ترامب
ترامب
الحزب الديمقراطي
أميركا
جو بايدن
الانتخابات الرئاسية الأميركية
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هل يترشح أوباما نائباً لـ هاريس؟
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هل تغيب هاريس عن خطاب نتنياهو بالكونغرس؟
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