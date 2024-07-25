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الإمارات والبرازيل.. التزام بالتصدي لتحديات المناخ
واشنطن تعلن عن مفاوضات لوقف إطلاق النار في السودان
الولايات المتأرجحة.. ساحة الحسم في انتخابات الرئاسة الأميركية
واشنطن تطالب الحوثيين بإطلاق سراح الموظفين الأمميين
الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: نقص المعدات والأدوية يزيد معاناة القطاع الطبي في غزة
بايدن يدلي بخطابه الأول بعد انسحابه من السباق الانتخابي
شكوى ضد استخدام هاريس أموال حملة بايدن
الإمارات: مضاعفة الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة
أبوظبي تتجنب 337 مليون كيس بلاستيكي مستخدم لمرة واحدة
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حمدان بن محمد: العمل الحكومي في الإمارات نموذج للكفاءة والمرونة
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محمد الشرقي يشهد حفل تخريج منتسبي الدورة التدريبية للرماية
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هاريس تقدم خططاً لمواجهة ترامب
25 يوليو 2024 18:20
كامالا هاريس
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الانتخابات الأميركية
انتخابات الرئاسة الأميركية
دونالد ترامب
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الحزب الديمقراطي
أميركا
جو بايدن
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