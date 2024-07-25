«مَالك صَلاح».. كوميديا الموقف

ينافس المخرج الإماراتي محمد العبّادي في الموسم الصيفي بفيلم "مالَك صلاح"، الذي يعتبر أولى تجاربه الروائية الطويلة، ويعرض في السينما المحلية بدءاً من اليوم 25 يوليو