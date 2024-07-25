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الترفيه
«مَالك صَلاح».. كوميديا الموقف
25 يوليو 2024 18:17
ينافس المخرج الإماراتي محمد العبّادي في الموسم الصيفي بفيلم "مالَك صلاح"، الذي يعتبر أولى تجاربه الروائية الطويلة، ويعرض في السينما المحلية بدءاً من اليوم 25 يوليو
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