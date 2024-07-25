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من هو المبعوث الدولي الجديد للعراق؟
26 يوليو 2024 00:22
المبعوث الدولي
العراق
الأمم المتحدة
مبعوث الأمم المتحدة
المبعوث الأممي
جينين هينيس بلاسخارت
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