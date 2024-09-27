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علوم الدار
"علمني".. مبادرة لدفع مستحقات الطلبة
27 سبتمبر 2024 18:25
مؤسسة خليفة الإنسانية
الرسوم المدرسية
مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية
الرسوم الدراسية
الإمارات
ذوي الدخل المحدود
هيئة معاً للمساهمات المجتمعية
هيئة المساهمات المجتمعية
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