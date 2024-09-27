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علوم الدار
زيارة رئيس الدولة إلى الولايات المتحدة تتصدر أحداث الأسبوع
27 سبتمبر 2024 22:15
زيارة رسمية
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محمد بن زايد
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أنورا كومارا ديساناياكي
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