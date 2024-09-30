الإثنين 30 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
اليوم الإماراتي للتعليم
30 سبتمبر 2024 19:56
اليوم الإماراتي للتعليم
التعليم
رئيس الدولة
زايد بن سلطان
الأجندة الوطنية
الإمارات
جامعة الإمارات
محمد بن زايد
حكام الإمارات
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات وأميركا.. التزام مشترك في رعاية الأطفال
25 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
كيف تلقى الطلبة خبر لقاء رئيس الدولة؟
25 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
كيف نقلت الإمارات علاقتها الاقتصادية مع أميركا؟
23 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
حاكم الفجيرة: مع محمد بن زايد مستقبلنا بأيد أمينة
18 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
يوم عهد الاتحاد
18 يوليو 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
عبدالله بن زايد: التعليم ركيزة مهمة وجوهرية للتنمية الشاملة والمستدامة
علوم الدار
رئيس الدولة يعتمد 28 فبراير "اليوم الإماراتي للتعليم"
علوم الدار
رئيس الدولة: شباب الوطن ثروتنا الحقيقية
صداقة وتحالف
علوم الدار
عبدالله بن زايد: التعليم ركيزة مهمة وجوهرية للتنمية الشاملة والمستدامة
اليوم 12:45
علوم الدار
رئيس الدولة يعتمد 28 فبراير "اليوم الإماراتي للتعليم"
اليوم 09:13
علوم الدار
رئيس الدولة: شباب الوطن ثروتنا الحقيقية
26 سبتمبر 2024
الافتتاحية
صداقة وتحالف
26 سبتمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©