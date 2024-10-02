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ميقاتي لـ"الاتحاد": نثمن الدعم الإماراتي السخي لمساندة الشعب اللبناني
2 أكتوبر 2024 19:46
لبنان
رئيس الدولة
رئيس الوزراء اللبناني
نجيب ميقاتي
الإمارات
محمد بن زايد
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