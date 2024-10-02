الأربعاء 2 أكتوبر 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الإمارات تعبر عن قلقها البالغ من تزايد التصعيد في لبنان
ميقاتي لـ «الاتحاد»: شكراً للإمارات
الإعصار هيلين يعيق التصويت المبكر في نورث كارولاينا
إيران تطلق وابلاً من الصواريخ تجاه إسرائيل
37 قتيلاً بقصف إسرائيلي على غزة
مارك روته رئيساً لحلف الناتو رسمياً
إسرائيل تعلن بدء عملية برية «محدودة» بجنوب لبنان
«الأونروا»: 10 آلاف شخص في القطاع يحتاجون لإجلاء طبي
عقوبات أميركية على جماعة استيطانية في الضفة الغربية
ليبيا تستعد لاستئناف إنتاج النفط بعد انتهاء أزمة «المركزي»
العراق يدين الهجوم على مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم
ثلاثة صواريخ تستهدف قاعدةً تؤوي جنوداً أميركيين في مطار بغداد
إصابة سفينتين بهجومين منفصلين قبالة اليمن
منصور بن محمد يطّلع على أحدث تقنيات الطاقة المتجددة في «ويتيكس»
297 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي
فاطمة بنت هزاع: دعم منصور بن زايد وهزاع بن زايد وراء إنجازات قفز الحواجز
«نيويورك أبوظبي» تستكشف فنون الخليج
ارتفاع في «حرارة» المحيطات
الطيور مؤشر لـ«تهديدات البيئة»
ناشرون إماراتيون: «الرياض للكتاب» نافذة للتواصل والحوار الثقافي
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
ميقاتي لـ"الاتحاد": نثمن الدعم الإماراتي السخي لمساندة الشعب اللبناني
2 أكتوبر 2024 19:46
لبنان
رئيس الدولة
رئيس الوزراء اللبناني
نجيب ميقاتي
الإمارات
محمد بن زايد
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات وأميركا.. التزام مشترك في رعاية الأطفال
25 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
كيف تلقى الطلبة خبر لقاء رئيس الدولة؟
25 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
كيف نقلت الإمارات علاقتها الاقتصادية مع أميركا؟
23 سبتمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الذكاء الاصطناعي.. محور الشراكات الاقتصادية بين الإمارات وأميركا
21 سبتمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات و الهند ركيزة أساسية للسلام العالمي
12 يناير 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
الإمارات تعبر عن قلقها البالغ من تزايد التصعيد في لبنان
اليوم 01:17
الأخبار العالمية
ميقاتي لـ «الاتحاد»: شكراً للإمارات
اليوم 01:16
علوم الدار
رئيس الدولة: تعزيز التعاون الدولي في سبيل مجتمعات أكثر أمناً
اليوم 01:14
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بالابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
اليوم 01:14
الأخبار العالمية
الإمارات تعبر عن قلقها البالغ من تزايد التصعيد في لبنان
اليوم 01:17
الأخبار العالمية
ميقاتي لـ «الاتحاد»: شكراً للإمارات
اليوم 01:16
علوم الدار
رئيس الدولة: تعزيز التعاون الدولي في سبيل مجتمعات أكثر أمناً
اليوم 01:14
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بالابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
اليوم 01:14
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
كيف كانت المناظرة الأولى بين وولز وفانس؟
اليوم 20:50
الأخبار العالمية
ميقاتي لـ"الاتحاد": نثمن الدعم الإماراتي السخي لمساندة الشعب اللبناني
اليوم 19:46
علوم الدار
الإمارات وقطر.. علاقات اقتصادية مزدهرة
اليوم 16:32
علوم الدار
«أبوظبي» تجذب الأنظار بـ 7 أحداث في «شهر العظماء»
اليوم 09:26
الأخبار العالمية
هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل
اليوم 01:34
علوم الدار
التبرع بالأعضاء.. حياة جديدة
1 أكتوبر 2024
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©