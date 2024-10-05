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علوم الدار
«الإمارات معك يا لبنان»
5 أكتوبر 2024 18:16
حملة الإمارات معك يا لبنان
رئيس الدولة
المساعدات الإنسانية
الإمارات
بيروت
محمد بن زايد
لبنان
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