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علوم الدار
البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»
6 أكتوبر 2024 20:44
"ازرع الإمارات".. برنامج يدعم توجهات الدولة في التنمية وتعمير الأرض
البيئة
الزراعة
زايد بن سلطان
مجلس الوزراء
الإمارات
محمد بن راشد
دبي
التنمية الزراعية
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