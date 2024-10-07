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علوم الدار
"الإمارات معك يا لبنان".. حملة إغاثية لدعم الشعب اللبناني
7 أكتوبر 2024 17:39
حملة الإمارات معك يا لبنان
لبنان
الإمارات ولبنان
أزمة لبنان
رئيس الدولة
الأزمة اللبنانية
الإمارات
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