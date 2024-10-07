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الإمارات.. جهود استثنائية سياسياً وإنسانياً لدعم الأشقاء الفلسطينيين
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النزوح المتكرر.. حكايات من قلب المأساة في غزة
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لبنان يرجئ بدء العام الدراسي الجديد إلى الرابع من نوفمبر
سفير إندونيسيا بالقاهرة يزور المستشفى الإماراتي العائم في العريش
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ثاني الزيودي: الإمارات خامس أكبر شريك تجاري للأردن عالمياً
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عبدالله بن سالم القاسمي يحضر أفراح الزرعوني بالشارقة
«البلديات والنقل» تستكمل تنفيذ مسارات الدراجات الهوائية داخل جزيرة أبوظبي
الشارقة تستضيف أول مؤتمر دولي عن مستقبل الذكاء الاصطناعي
«أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية» يحذِّر من جريمة الابتزاز الإلكتروني
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علوم الدار
"الإمارات معك يا لبنان".. حملة إغاثية لدعم الشعب اللبناني
7 أكتوبر 2024 17:39
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