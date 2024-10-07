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«ميتشجان المتأرجحة».. بدء غروب هيمنة النقابات العمالية
تحركات حذرة لإحياء مسار الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية
الإمارات.. جهود استثنائية سياسياً وإنسانياً لدعم الأشقاء الفلسطينيين
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النزوح المتكرر.. حكايات من قلب المأساة في غزة
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«أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية» يحذِّر من جريمة الابتزاز الإلكتروني
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النزوح.. مأساة غزة المتكررة
7 أكتوبر 2024 22:09
حرب غزة
فلسطين
النزوح
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