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علوم الدار
الإمارات.. الأولى عربياً في المساعدات الإنسانية إلى غزة
7 أكتوبر 2024 22:14
المساعدات الإنسانية
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الحرب في غزة
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