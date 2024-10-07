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الإمارات.. مواقف تاريخية لإحلال السلام في غزة
7 أكتوبر 2024 22:23
غزة
الإمارات
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حرب غزة
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أهالي غزة
الشعب الفلسطيني
مجلس الأمن
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