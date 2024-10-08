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علوم الدار
الإمارات.. محطات تاريخية في دعم الشعب اللبناني
8 أكتوبر 2024 17:06
مرفأ بيروت
حملة الإمارات معك يا لبنان
المساعدات الإماراتية
لبنان
رئيس الدولة
المساعدات الإنسانية
الإمارات
بيروت
محمد بن زايد
سوريا
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