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علوم الدار
"الإمارات معك يا لبنان".. رسالة حضارية وإنسانية
9 أكتوبر 2024 17:32
حملة الإمارات معك يا لبنان
لبنان
رئيس الدولة
المساعدات الإنسانية
الإمارات
بيروت
محمد بن زايد
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