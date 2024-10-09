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اقتصاد
من هي أغنى مدينة في العالم للصناديق السيادية؟
9 أكتوبر 2024 17:35
الصناديق السيادية
الصندوق السيادي
الإمارات
جهاز أبوظبي للاستثمار
صناديق الاستثمار
صندوق الثروة السيادية
صندوق الثروة السيادي
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