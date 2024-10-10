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اقتصاد
برنامج "مهاراتي" لتدريب الخريجين الإماراتيين في القطاع السياحي
10 أكتوبر 2024 17:48
قطاع السياحة
الإمارات
القطاع السياحي
القطاع السياحي في أبوظبي
ميرال
شركة ميرال
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