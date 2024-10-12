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إيلون ماسك ومستقبل التنقل والروبوتات.. هل ينافس البشر؟
12 أكتوبر 2024 22:28
روبو فان
سايبر كاب
التنقل الذكي
سيارات الأجرة
الذكاء الاصطناعي
الروبوتات
التنقل
إيلون ماسك
تيسلا
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