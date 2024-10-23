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علوم الدار
ديفيد هيرد.. وداعاً
23 أكتوبر 2024 16:39
توفي ديفيد هيرد مهندس النفط البريطاني الشهير، الذي وصل إلى أبوظبي عام 1963، وكان شاهداً على تطوّرها وعاش فيها نحو 60 عاماً
صناعة النفط
الإمارات
بريطانيا
النفط
أدنوك
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