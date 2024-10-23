الخميس 24 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
الداخلية التركية: قتلى وجرحى في هجوم إرهابي استهدف مقر شركة توساش في أنقرة
23 أكتوبر 2024 19:11
أنقرة
هجوم مسلح
هجوم إرهابي
تركيا
الهجوم الإرهابي
الإرهاب
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
تطعيم أطفال غزة ضد شلل الأطفال يتصدر أحداث الأسبوع
6 سبتمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
التغير المناخي وخطر الإرهاب: التداعيات والحلول في "كوب 28"
19 نوفمبر 2023
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
أنقرة: دعم الإمارات لمواجهة الزلزال باقٍ في ذاكرة الشعب التركي
20 يوليو 2023
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات وتركيا.. علاقات متنامية
20 يوليو 2023
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من يفوز بالسباق الرئاسي في تركيا؟
16 مايو 2023
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
الأمين العام لمجلس التعاون يدين بشدة هجوم أنقرة
الأخبار العالمية
«التعاون الإسلامي» تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة
الأخبار العالمية
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على شركة الصناعات الجوية في تركيا
الأخبار العالمية
بالفيديو.. قتلى وجرحى بهجوم إرهابي في أنقرة
الأخبار العالمية
الأمين العام لمجلس التعاون يدين بشدة هجوم أنقرة
24 أكتوبر 2024
الأخبار العالمية
«التعاون الإسلامي» تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة
اليوم 23:57
الأخبار العالمية
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على شركة الصناعات الجوية في تركيا
اليوم 20:14
الأخبار العالمية
بالفيديو.. قتلى وجرحى بهجوم إرهابي في أنقرة
اليوم 18:24
شاهد أيضًا
اقتصاد
ما هي مجموعة "بريكس".. وماذا تناقش قمة قازان؟
الأخبار العالمية
الداخلية التركية: قتلى وجرحى في هجوم إرهابي استهدف مقر شركة توساش في أنقرة
علوم الدار
صحيفة "الاتحاد" في ذكراها الـ55
علوم الدار
ديفيد هيرد.. وداعاً
علوم الدار
«العلاقات الإماراتية الروسية».. شراكة استراتيجية تتجاوز التعريفات التقليدية
علوم الدار
تعرفوا على مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للتعليم في موسكو
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©