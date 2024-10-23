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اقتصاد
ما هي مجموعة "بريكس".. وماذا تناقش قمة قازان؟
23 أكتوبر 2024 20:40
إثيوبيا
مصر
روسيا
إيران
جنوب أفريقيا
النفط
البرازيل
الصين
مجموعة بريكس
الإمارات
الهند
البنك الدولي
السعودية
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