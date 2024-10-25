ماذا يعني "فارق حد السكين" بين هاريس وترامب؟

الجمعة 25 أكتوبر 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
قطر تستضيف جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة
«التصويت المبكر» يسجل أرقاماً قياسية مع احتدام المنافسة بين هاريس وترامب
وزير الاقتصاد في لبنان لـ«الاتحاد»: نشكر الإمارات على جهودها لإغاثة الشعب اللبناني
العراق: قتل 9 إرهابيين بينهم 7 انتحاريين في الأنبار
غوتيريش: استهداف «اليونيفيل» جريمة حرب
عشرات القتلى والجرحى بقصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين بغزة
مليار دولار تعهدات لدعم لبنان في «مؤتمر باريس»
الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
شرطة أبوظبي: «درب السلامة» تعزز وعي السائقين بالسلوكيات الخاطئة
«أسبوع أبوظبي للطفولة » ينطلق 29 أكتوبر
حاكم رأس الخيمة يبحث تعزيز التعاون مع فنلندا
جراحة ماراثونية في «خليفة الطبية» لإنقاذ ذراع صبيّ عمره 12 عاماً
الفجيرة تشهد الأحد أنشطة تجميع المساعدات ضمن حملة «الإمارات معك يا لبنان»
نهيان بن مبارك: خريجو جامعة العين نماذج رائدة في العطاء والإنجاز
قمة «تريندز».. صياغة استراتيجيات علمية مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة
عبدالله بن زايد: السلام والاستقرار قادران على إنهاء معاناة الشعوب في مناطق الحروب
آمنة الضحاك: «ازرع الإمارات» يعزز الأمن الغذائي المستدام
تحسينات على تقاطع شارع سلطان بن زايد الأول في أبوظبي
الإمارات تُرسل إمدادات غذائية عاجلة للمتضررين من الحرائق في بوليفيا
الإمارات تحتفي باليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
ماذا يعني "فارق حد السكين" بين هاريس وترامب؟
25 أكتوبر 2024 18:44
جي دي فانس
تيم والز
سباق الرئاسة الأميركية
سباق البيت الأبيض
الانتخابات الرئاسية الأميركية
جو بايد
أميركا
كامالا هاريس
دونالد ترامب
البيت الأبيض
انتخابات الرئاسة الأميركية
السباق الرئاسي الأميركي
الانتخابات الأميركية
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
مستقبل العملات المشفرة
20 أكتوبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هل يستعيد ترامب "جورجيا" من الديمقراطيين؟
17 أكتوبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لماذا تفضل «وول ستريت» فوز ترامب؟
14 أكتوبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
صحة هاريس وترامب على رادار البيت الأبيض
14 أكتوبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
إلى من تصوت "ميشيغان المتأرجحة"؟
9 أكتوبر 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
«التصويت المبكر» يسجل أرقاماً قياسية مع احتدام المنافسة بين هاريس وترامب
اليوم 01:16
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: الديمقراطيون مهتمون بجذب «جيل الألفية» للمشاركة في الانتخابات
24 أكتوبر 2024
الأخبار العالمية
هاريس وترامب في سباق الأمتار الأخيرة لكسب الناخبين
23 أكتوبر 2024
الأخبار العالمية
هاريس تتودد للناخبين الأفارقة وترامب يغازل الطبقة العاملة
22 أكتوبر 2024
الأخبار العالمية
«التصويت المبكر» يسجل أرقاماً قياسية مع احتدام المنافسة بين هاريس وترامب
اليوم 01:16
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: الديمقراطيون مهتمون بجذب «جيل الألفية» للمشاركة في الانتخابات
24 أكتوبر 2024
الأخبار العالمية
هاريس وترامب في سباق الأمتار الأخيرة لكسب الناخبين
23 أكتوبر 2024
الأخبار العالمية
هاريس تتودد للناخبين الأفارقة وترامب يغازل الطبقة العاملة
22 أكتوبر 2024
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
ماذا يعني "فارق حد السكين" بين هاريس وترامب؟
اليوم 18:44
علوم الدار
تحدي القراءة العربي.. الأمة التي تقرأ هي التي تقود
اليوم 18:01
اقتصاد
استعدوا لفعاليات استثنائية في "الاتحاد أرينا"
24 أكتوبر 2024
علوم الدار
محمد بن زايد.. الداعم الأول لمكافحة شلل الأطفال
24 أكتوبر 2024
علوم الدار
الإمارات.. قوة اقتصادية في "بريكس"
24 أكتوبر 2024
اقتصاد
ما هي مجموعة "بريكس".. وماذا تناقش قمة قازان؟
23 أكتوبر 2024
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©