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علوم الدار
الإمارات تفوز برئاسة البرلمان العربي
26 أكتوبر 2024 20:40
مصر
جامعة الدول العربية
رئيس الدولة
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
القاهرة
محمد بن زايد
محمد أحمد اليماحي
البرلمان العربي
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