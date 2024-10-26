العسومي: الدبلوماسية الإماراتية محل تقدير كل الدول العربية

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26 أكتوبر 2024 21:01
مصر
الدبلوماسية الإماراتية
عادل العسومي
جامعة الدول العربية
رئيس الدولة
المجلس الوطني الاتحادي
البرلمان العربي
الإمارات
القاهرة
محمد بن زايد
محمد أحمد اليماحي
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