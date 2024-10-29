كيف تستفيد بالشكل الأمثل من مكافأة نهاية الخدمة؟

الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
ترامب وهاريس يواصلان سباقاً قابلاً لكل الاحتمالات
ضغوط أميركية في مفاوضات الدوحة للاتفاق على هدنة في غزة
نظام الانتخابات الرئاسية.. معقد وفريد في الولايات المتحدة
الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يحظر أنشطة «الأونروا»
7 ولايات تحسم نتيجة الانتخابات الأميركية
لبنان.. غارات مكثفة وقتلى في صور والنبطية
بايدن يدلي بصوته «مبكراً» وينتقد ماسك
أفغانستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال
40 قتيلاً بهجوم إرهابي على الجيش في تشاد
4 آلاف إصابة بالملاريا في تعز اليمنية
تعاون بين طوكيو وسيؤول وبكين لمواجهة التحديات
سويسرا تعتزم استضافة مؤتمر حول الصراع في الشرق الأوسط
تونس تعلن انتشال 16 جثة لمهاجرين
البرلمان العربي يرفض محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني
انطلاق أعمال «الحوار الإماراتي الإفريقي»
مصر تؤكد ضرورة تضافر الجهود لإيقاف إطلاق النار في غزة ولبنان
خالد بن محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى سنغافورة
الإمارات وسنغافورة.. علاقات صداقة وشراكة شاملة
وزراء ومسؤولون: الشراكة مع فيتنام خطوة نوعية ترسخ مكانة الإمارات عالمياً
الشيخة فاطمة: علاقات مميزة تجمع الإمارات وفيتنام
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
كيف تستفيد بالشكل الأمثل من مكافأة نهاية الخدمة؟
29 أكتوبر 2024 16:39
هيئة الأوراق المالية والسلع
مكافأة نهاية الخدمة
الاستثمار
الإمارات
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
زراعة النخيل في الإمارات.. قصص نجاح لا تتوقف
28 أكتوبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
العسومي: الدبلوماسية الإماراتية محل تقدير كل الدول العربية
26 أكتوبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تفوز برئاسة البرلمان العربي
26 أكتوبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
محاكاة المستقبل وزراعة الأمل
26 أكتوبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
محمد بن زايد.. نهر العطاء
26 أكتوبر 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يزور منتزه حدائق الخليج في سنغافورة
اليوم 17:19
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يزور مشروع سد المارينا في سنغافورة
اليوم 16:40
علوم الدار
سعود بن صقر يستقبل عدداً من سفراء الدول الأفريقية
اليوم 16:32
علوم الدار
شما بنت سلطان بن خليفة تفتتح جلسة نقاشية تنظمها المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي
اليوم 16:24
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يزور منتزه حدائق الخليج في سنغافورة
اليوم 17:19
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يزور مشروع سد المارينا في سنغافورة
اليوم 16:40
علوم الدار
سعود بن صقر يستقبل عدداً من سفراء الدول الأفريقية
اليوم 16:32
علوم الدار
شما بنت سلطان بن خليفة تفتتح جلسة نقاشية تنظمها المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي
اليوم 16:24
شاهد أيضًا
الترفيه
حسن يوسف.. وداعاً
اليوم 17:19
الأخبار العالمية
هل يخشى قادة الاقتصاد العالمي من عودة ترامب للرئاسة؟
اليوم 16:48
علوم الدار
كيف تستفيد بالشكل الأمثل من مكافأة نهاية الخدمة؟
اليوم 16:39
الأخبار العالمية
ماذا تكشف استطلاعات الرأي في سباق البيت الأبيض؟
اليوم 00:01
الأخبار العالمية
خريطة الولايات المتحدة الأميركية الانتخابية
28 أكتوبر 2024
علوم الدار
زراعة النخيل في الإمارات.. قصص نجاح لا تتوقف
28 أكتوبر 2024
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©