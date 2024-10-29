الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
ترامب وهاريس يواصلان سباقاً قابلاً لكل الاحتمالات
ضغوط أميركية في مفاوضات الدوحة للاتفاق على هدنة في غزة
نظام الانتخابات الرئاسية.. معقد وفريد في الولايات المتحدة
الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يحظر أنشطة «الأونروا»
7 ولايات تحسم نتيجة الانتخابات الأميركية
لبنان.. غارات مكثفة وقتلى في صور والنبطية
بايدن يدلي بصوته «مبكراً» وينتقد ماسك
أفغانستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال
40 قتيلاً بهجوم إرهابي على الجيش في تشاد
4 آلاف إصابة بالملاريا في تعز اليمنية
تعاون بين طوكيو وسيؤول وبكين لمواجهة التحديات
سويسرا تعتزم استضافة مؤتمر حول الصراع في الشرق الأوسط
تونس تعلن انتشال 16 جثة لمهاجرين
البرلمان العربي يرفض محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني
انطلاق أعمال «الحوار الإماراتي الإفريقي»
مصر تؤكد ضرورة تضافر الجهود لإيقاف إطلاق النار في غزة ولبنان
خالد بن محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى سنغافورة
الإمارات وسنغافورة.. علاقات صداقة وشراكة شاملة
وزراء ومسؤولون: الشراكة مع فيتنام خطوة نوعية ترسخ مكانة الإمارات عالمياً
الشيخة فاطمة: علاقات مميزة تجمع الإمارات وفيتنام
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه
حسن يوسف.. وداعاً
29 أكتوبر 2024 17:19
حسن يوسف
السينما
السينما المصرية
الدراما المصرية
الدراما الرمضانية
الأفلام المصرية
المسلسلات المصرية
فيديوهات ذات صلة
الترفيه
الترفيه
نايلة الخاجة.. إلى العالمية
21 سبتمبر 2023
الترفيه
الترفيه
المسلسلات والأفلام التركية.. إبهار وتشويق
20 يوليو 2023
الترفيه
الترفيه
أبوظبي.. وجهة للسينما العالمية
5 يونيو 2023
الترفيه
الترفيه
أمهات الدراما.. ملهمات الأجيال
21 مارس 2023
الترفيه
الترفيه
"جوجل" يحتفي بالممثلة المصرية الراحلة كريمة مختار
16 يناير 2023
أخبار ذات صلة
الترفيه
أبرز أعمال الفنان القدير حسن يوسف
اليوم 13:35
الترفيه
وفاة الفنان القدير حسن يوسف
اليوم 13:02
الترفيه
هند صبري.. ممثلة بالصدفة
28 أكتوبر 2024
الترفيه
25 فناناً يغيبون عن دراما رمضان
27 أكتوبر 2024
الترفيه
أبرز أعمال الفنان القدير حسن يوسف
اليوم 13:35
الترفيه
وفاة الفنان القدير حسن يوسف
اليوم 13:02
الترفيه
هند صبري.. ممثلة بالصدفة
28 أكتوبر 2024
الترفيه
25 فناناً يغيبون عن دراما رمضان
27 أكتوبر 2024
شاهد أيضًا
الترفيه
حسن يوسف.. وداعاً
اليوم 17:19
الأخبار العالمية
هل يخشى قادة الاقتصاد العالمي من عودة ترامب للرئاسة؟
اليوم 16:48
علوم الدار
كيف تستفيد بالشكل الأمثل من مكافأة نهاية الخدمة؟
اليوم 16:39
الأخبار العالمية
ماذا تكشف استطلاعات الرأي في سباق البيت الأبيض؟
اليوم 00:01
الأخبار العالمية
خريطة الولايات المتحدة الأميركية الانتخابية
28 أكتوبر 2024
علوم الدار
زراعة النخيل في الإمارات.. قصص نجاح لا تتوقف
28 أكتوبر 2024
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©