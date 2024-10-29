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هل سمعت عن ولايات الجدار الأزرق الحاسمة في انتخابات أميركا؟
29 أكتوبر 2024 18:02
جي دي فانس
تيم والز
سباق الرئاسة الأميركية
سباق البيت الأبيض
الانتخابات الرئاسية الأميركية
جو بايدن
أميركا
كامالا هاريس
دونالد ترامب
البيت الأبيض
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