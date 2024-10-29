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علوم الدار
تصفير البيروقراطية مصطلح يتم تداوله كثيراً.. فماذا يعني هذا المصطلح؟
29 أكتوبر 2024 18:22
البيروقراطية الحكومية
العمل الحكومي
البيروقراطية
الإمارات
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