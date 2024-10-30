الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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الترفيه
مصطفى فهمي.. وداعاً
30 أكتوبر 2024 17:29
توفي اليوم الممثل المصري مصطفى فهمي عن عمر ناهز الـ82 عاماً، بعد صراع مع المرض، تاركاً باقة أعمال فنية حفرت في الذاكرة العربية.
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