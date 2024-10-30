الأربعاء 30 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد
إنتاج حديد مستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر
30 أكتوبر 2024 17:58
الهيدروجين الأخضر
الحديد
القطاع الصناعي
قطاع الصناعة
الإمارات
الشارقة
فيديوهات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
"سيرف أبوظبي".. وجهة جديدة لركوب الأمواج
16 سبتمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
العلاقات الإماراتية الصينية.. مرحلة جديدة من النمو والازدهار
12 سبتمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
كم عدد السيارات الجديدة المباعة في الإمارات؟
10 سبتمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
الإمارات والهند.. حقبة ذهبية من العلاقات الاقتصادية
9 سبتمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
أول مؤشر عقاري
25 أغسطس 2024
أخبار ذات صلة
الرياضة
الشارقة يُتوج بكأس اليد للمرة السابعة
علوم الدار
«تنفيذي الشارقة» يطلع على سير عمل المشروعات التنموية
علوم الدار
900 وظيفة للمواطنين بقطاع الصناعة خلال 3 أيام
اقتصاد
تدشين منشأة «تقانة لحلول الطاقة» في أبوظبي
الرياضة
الشارقة يُتوج بكأس اليد للمرة السابعة
اليوم 10:58
علوم الدار
«تنفيذي الشارقة» يطلع على سير عمل المشروعات التنموية
اليوم 00:59
علوم الدار
900 وظيفة للمواطنين بقطاع الصناعة خلال 3 أيام
29 أكتوبر 2024
اقتصاد
تدشين منشأة «تقانة لحلول الطاقة» في أبوظبي
29 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©