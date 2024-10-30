إنتاج حديد مستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر

الأربعاء 30 أكتوبر 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
تحفيز المؤيدين وجذب الناخبين أولوية ترامب وهاريس
هاريس وترامب يلجآن لاستخدام «الأسلحة الكبرى»
63 قتيلاً جراء 30 غارة على شرق لبنان
«واشنطن بوست» تخسر 200 ألف اشتراك بسبب الانتخابات الأميركية
أجهزة «GPS» في صناديق الانتخابات الأميركية
«المليون دولار» تعرض ماسك للمحاكمة في فيلادلفيا
رئيس الدولة: تنمية علاقات الشراكة الاستراتيجية مع روسيا
محمد بن راشد: اليوم نقطف ثمرة التحول لاقتصاد المعرفة
خالد بن محمد بن زايد: تعزيز التعاون مع سنغافورة في القطاعات التكنولوجية الحيوية
ولي عهد أبوظبي: رؤية متكاملة لسنغافورة في تطوير البنى التحتية
خالد بن محمد بن زايد: تعزيز الشراكات الاستراتيجية التقنية والصناعية والبحثية
19 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الصناعي
«القلب الكبير» و«أسبري» و«إرثي» يتعاونون لإطلاق مجموعة مجوهرات «قلب كريم»
«الإمارات الصحية» الأولى في فئتين ضمن الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2024
«أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة» يناقش منظومتي الابتكار والبحوث
«تنفيذي الشارقة» يطلع على سير عمل المشروعات التنموية
رئيس وزراء فيتنام: تعزيز العمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات
استعراض أهداف «الدولي للمدراء الحكوميين» ودوره في تأهيل كفاءات حكومية عالمية
إطلاق المرحلة الـ 2 من «جسور أمل القابضة» في مصر
غداً.. انتهاء مهلة «إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة»
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد
إنتاج حديد مستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر
30 أكتوبر 2024 17:58
الهيدروجين الأخضر
الحديد
القطاع الصناعي
قطاع الصناعة
الإمارات
الشارقة
فيديوهات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
"سيرف أبوظبي".. وجهة جديدة لركوب الأمواج
16 سبتمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
العلاقات الإماراتية الصينية.. مرحلة جديدة من النمو والازدهار
12 سبتمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
كم عدد السيارات الجديدة المباعة في الإمارات؟
10 سبتمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
الإمارات والهند.. حقبة ذهبية من العلاقات الاقتصادية
9 سبتمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
أول مؤشر عقاري
25 أغسطس 2024
أخبار ذات صلة
الرياضة
الشارقة يُتوج بكأس اليد للمرة السابعة
اليوم 10:58
علوم الدار
«تنفيذي الشارقة» يطلع على سير عمل المشروعات التنموية
اليوم 00:59
علوم الدار
900 وظيفة للمواطنين بقطاع الصناعة خلال 3 أيام
29 أكتوبر 2024
اقتصاد
تدشين منشأة «تقانة لحلول الطاقة» في أبوظبي
29 أكتوبر 2024
الرياضة
الشارقة يُتوج بكأس اليد للمرة السابعة
اليوم 10:58
علوم الدار
«تنفيذي الشارقة» يطلع على سير عمل المشروعات التنموية
اليوم 00:59
علوم الدار
900 وظيفة للمواطنين بقطاع الصناعة خلال 3 أيام
29 أكتوبر 2024
اقتصاد
تدشين منشأة «تقانة لحلول الطاقة» في أبوظبي
29 أكتوبر 2024
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
هاريس تهاجم ترامب في خطابها الأخير
اليوم 18:20
اقتصاد
إنتاج حديد مستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر
اليوم 17:58
الترفيه
مصطفى فهمي.. وداعاً
اليوم 17:29
الأخبار العالمية
من هو رئيس موزمبيق الجديد؟
29 أكتوبر 2024
الأخبار العالمية
«مروض ترامب» هل هو ما يحتاجه الناتو؟
29 أكتوبر 2024
علوم الدار
إرث زايد الإنساني.. عطاء مستدام
29 أكتوبر 2024
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©