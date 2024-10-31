الخميس 31 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
السفير عبدالله المعينة يروي لـ"الاتحاد" قصة تصميمه لعلم الإمارات
31 أكتوبر 2024 23:48
العلم الإماراتي
يوم العلم
علم الإمارات
الاحتفال بيوم العلم
عبدالله المعينة
الإمارات
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
إرث زايد الإنساني.. عطاء مستدام
29 أكتوبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
تصفير البيروقراطية مصطلح يتم تداوله كثيراً.. فماذا يعني هذا المصطلح؟
29 أكتوبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
زراعة النخيل في الإمارات.. قصص نجاح لا تتوقف
28 أكتوبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
يوم العلم.. ارفعه عالياً ليبقى شامخاً
2 نوفمبر 2022
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تحيي "يوم العلم"
2 نوفمبر 2022
أخبار ذات صلة
علوم الدار
وزارة الداخلية ووزارة الأمن الداخلي الأميركية تعلنان بدء تنفيذ إدراج مواطني الإمارات ضمن برنامج "الدخول العالمي"
الرياضة
268 جواداً في مهرجان الشارقة للجواد العربي
الرياضة
الاتحاد المصري يوقف «ثلاثي» الزمالك
الرياضة
«الفرسان» يستضيف نهائي دوري الإمارات لقفز الحواجز
علوم الدار
وزارة الداخلية ووزارة الأمن الداخلي الأميركية تعلنان بدء تنفيذ إدراج مواطني الإمارات ضمن برنامج "الدخول العالمي"
اليوم 23:21
الرياضة
268 جواداً في مهرجان الشارقة للجواد العربي
اليوم 21:44
الرياضة
الاتحاد المصري يوقف «ثلاثي» الزمالك
اليوم 21:27
الرياضة
«الفرسان» يستضيف نهائي دوري الإمارات لقفز الحواجز
اليوم 19:09
شاهد أيضًا
علوم الدار
السفير عبدالله المعينة يروي لـ"الاتحاد" قصة تصميمه لعلم الإمارات
الأخبار العالمية
حاكم ولاية كاليفورنيا السابق يؤيد كامالا هاريس
الأخبار العالمية
سباق البيت الأبيض.. ناخبون للمرة الأولى
الأخبار العالمية
كيف أعاد التعليم رسم خريطة أميركا السياسية؟
الأخبار العالمية
الانتخابات الأميركية.. اهتمام كبار السن وعزوف الشباب
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد.. «حياكم»
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©