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الترفيه
أغنيات «يوم العَلَم».. كلمات في حب الوطن
1 نوفمبر 2024 17:41
لطالما حرص صنّاع الأغنية في الإمارات على تنفيذ أعمال فنية تحتفي بـ يوم العلم، وقدموا أغنيات خالدة بكلمات تعبِّر عن الولاء والانتماء وحب الوطن
يوم العلم
الإمارات
الاحتفال بيوم العلم
علم الإمارات
العلم الإماراتي
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